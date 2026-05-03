Мэрил Стрип раскритиковала современные фильмы за «марвелизацию»

Актриса Мэрил Стрип в интервью для Hits Radio раскритиковала современное кино.

По словам актрисы, под влиянием супергеройских франшиз в картинах исчезают неоднозначные герои. «Сейчас мы склонны „марвелизировать“ фильмы. У нас есть злодеи и есть хорошие парни, и это так скучно», — сказала Мэрил.

Актриса считает, что именно противоречивость делает художественные образы живыми. «Самое интересное в жизни — это то, что некоторые герои несовершенны, а некоторые злодеи — человечные и интересные, со своими сильными сторонами».

Недавно на экраны вышел «Дьявол носит Prada 2» — сиквел фильма 2006 года. По сюжету главный редактор журнала «Подиум» Миранда Пристли в исполнении Мэрил Стрип вынуждена руководить изданием в условиях кризиса печатных СМИ.
 

