Йоко Оно потребовала запретить продавать пиво John Lemon во Франции

Фото: @yokoono

Вдова музыканта The Beatles Джона Леннона Йоко Оно потребовала от французской пивоварни L’Imprimerie остановить продажу крафтового пива под названием John Lemon. Об этом пишет The Guardian.

Орельен Пикар — владелец маленькой пивоварни, в которой работают три человека — рассказал, что компания в течение пяти лет выпускала пиво со вкусом лимона и имбиря. На этикетке бутылок был изображен Джон Леннон. Так создатели напитка хотели пошутить и почтить память артиста, который был убит в 1980 году. «У нас много сортов пива с отсылками к именам звезд, и раньше у нас никогда не возникало проблем», — добавил Пикар.

В апреле 2026 года пивоварня получила письмо от юристов Йоко Оно. Она требовала немедленно прекратить торговлю напитком под угрозой штрафа до 100 тыс. евро и последующих штрафов в размере 1,5 тыс. евро за каждый день нарушения. 

Владелец попросил дать ему возможность продать оставшиеся бутылки. Около 5 тыс. бутылок разрешили оставить на прилавках до 1 июля, после чего использование названия должно быть прекращено.

