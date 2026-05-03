Внуково возглавил рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в Москве

Фото: Mikhail Nezgovorov/Flickr

Департамент транспорта Москвы составил рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в городе по итогам 2025 года

Самой популярной локацией стал аэропорт Внуково (1,72 млн вызовов). За ним идут Казанский вокзал (1,63 млн), Белорусский вокзал (1,45 млн), Новый Арбат (1,42 млн) и Неглинная улица  (1,42 млн). В топ также попали терминал B аэропорта Шереметьево, Никитский бульвар, Площадь трех вокзалов и Пушкинская площадь.
 

«Такси в столице — надежный и безопасный сервис. Самыми востребованными точками отправления и прибытия традиционно являются аэропорты, вокзалы и центральные улицы города. Мы делаем всё, чтобы поездки пассажиров становились еще более комфортными и предсказуемыми, особенно в местах с повышенным спросом», — отметил заммэра Максим Ликсутов.

Недавно стало известно, что такси в новогоднюю ночь в Москве чаще всего заказывали до Чистых прудов, фабрики «Красный Октябрь» и на Арбат. В топ адресов также вошли Белая площадь и исторические кварталы Трехгорной мануфактуры.
 

