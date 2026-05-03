В Индии мужчина выпрыгнул из самолета через минуту после приземления

В международном аэропорту города Ченнаи в Индии мужчина выпрыгнул из самолета спустя минуту после приземления, пишет The Hindustan Times.



Один из пассажиров рейса авиакомпании Air Arabia открыл аварийный выход и спустился на взлетно-посадочную полосу. Из-за инцидента ее закрыли, нескольким рейсам пришлось изменить место посадки. Однако официальные лица заявили, что происшествие не оказало существенного влияния на работу аэропорта.



Пассажиром, который совершил этот поступок, оказался 29-летний Мохамед Шериф Мохамед Наджмудин. Он объяснил поведение тем, что находился в «нестабильном психическом состоянии». Мужчину задержала полиция, ведется расследование.



