Адам Скотт пытался попасть в шестой «Восставший из ада» после смерти своего персонажа в четвертом

Звезда «Парков и зон отдыха» и «Разделения» Адам Скотт рассказал, что пытался попасть в шестой фильм культовой хоррор-франшизы «Восставший из ада» в надежде, что кастинг-директора не вспомнят, что его герой погиб в четвертой ленте.
Скотт дебютировал в кино в 1996 году в фильме «Восставший из ада-4: Кровное родство», сыграв Жака — помощника аристократа, вызвавшего демонессу. Вскоре после сделки с адом Жаку откусили лицо и вырвали сердце.
Но годы спустя актер получил приглашение на пробы в шестой фильм. «Я такой: „Стоп, я же снимался в четвертой части“. Но работа была нужна. Я пошел на пробы и подумал: „Может, они не заметят?“» — рассказал Скотт в эфире Late Night With Seth Meyers.
В зале ожидания он увидел в кабинете продюсера того самого четвертого «Восставшего из ада» и просто прикрылся бумагами. «Не сработало», — резюмировал ведущий Late Night. «Нет! Какого черта?» — ответил актер.
Фильм, по словам Скотта, получился «очень, очень дерьмовым», но для него в 1996-м это был первый шаг в большое кино. «Мне было все равно, дерьмовый он или нет, я просто был счастлив, что у меня есть работа», — рассказал актер.