Барби Феррейра снялась в клипе Бейонсе, который никогда не выйдет

Барби Феррейра, известная по роли Кэт в «Эйфории», рассказала, что три с половиной года назад снялась в клипе Бейонсе на трек «Thique» с альбома «Renaissance». Но увидеть его, по словам актрисы, не удастся никогда.
«Он никогда не выйдет. Я наконец смирилась с этим. Клип был таким крутым. Его никто не увидит, но я рассказываю людям, что снималась в видео Бейонсе», — рассказала она в подкасте Owen Thiele’s In Your Dreams. По словам актрисы, некоторые первое время считали, что она врет.
Режиссером видео выступила художница Надя Ли Коэн. В клипе также снялись Shygirl, Кармен Электра, Megan Thee Stallion и другие. Феррейра также вспомнила, как после съемок попала на вечеринку в честь дня рождения Бейонсе.
«Это был каток. Список гостей был убойный. Я перепила и смогла поздравить ее с днем рождения. Бейонсе, спасибо, что признаешь, что я была в клипе, который никогда не выйдет», — добавила она.
Ранее Феррейра объяснила свой уход из «Эйфории». Она призналась, что ее роль со временем «сократилась», и продолжать участие в шоу «не имело смысла». «Если бы „Эйфория“ давала мне возможность расти, я бы с радостью снималась вечно. Но со временем моя роль становилась все меньше, а меня делает счастливой актерская игра и развитие в карьере», — рассказывала она.