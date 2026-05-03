В России все госуниверситеты перешли на цифровые студенческие

Все государственные вузы России стали использовать только электронные студенческие билеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра науки и высшего образования России Андрея Омельчука.
По его словам, каждый вуз теперь обязан передавать данные студентов в государственную информационную систему. На «Госуслугах» уже сформировали почти 5 млн цифровых студбилетов.
Обучающиеся могут по желанию получить и бумажный документ. «Когда мы уйдем от бумажных студенческих билетов? Я думаю, что в горизонте двух-трех лет все поймут, что цифровой студенческий — это удобней, практичней и эффективней», — сказал чиновник.
Недавно УрФУ признали вузом с самым большим числом студентов в России. В нем обучаются 48,5 тыс. человек.