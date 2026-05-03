Логотип Оливии Родриго появится на форме «Барселоны» в матче против «Реал Мадрида»

Оливия Родриго стала следующим артистом, чей логотип украсит форму «Барселоны» в матче против «Реал Мадрида» 10 мая.

Это часть многолетнего партнерства клуба со Spotify. Для матчей «Эль Класико» стриминговая платформа заменяет свой логотип на эмблемы выбранных музыкантов. Ранее на футболках появлялись Rolling Stones, Karol G, Coldplay и Росалия.

В честь коллаборации певица даст закрытый концерт в Барселоне 8 мая в рамках серии «Billions Club Live» от Spotify. Стриминг сам выберет фанатов, кто попадет на шоу, на основе их истории прослушиваний на платформе.

Совместно с клубом и Spotify Родриго также выпустила капсульную коллекцию одежды: футболки, худи, толстовки, шоперы и кружки.

Родриго выпустит новый альбом «You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love» 12 июня. Пластинка, по словам певицы, будет эксперементальной и полной грустных песен о любви. Пока выпущен только один трек — «Drop Dead», который она исполнила на Коачелле (на сете Эддисон Рэй) и на открытом микрофоне в Нью-Йорке.

