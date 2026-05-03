«Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна выйдет в мировой прокат 24 июля

Афиша Daily
Фото: Neon

Новый фильм режиссера Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад» выйдет в мировой прокат 24 июля. Об этом сообщает Deadline.

Мировая премьера фильма состоится на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы. Ленту также покажут в России, ее привезет «Экспонента фильм». Дата релиза пока не называется.

© Фото: Neon

События фильма разворачиваются в футуристическом городе, где актрисы готовятся к съемкам провокационной картины в духе «Барбареллы». Однако съемочный процесс омрачается серией убийств в городе. В актерский состав вошли Софи Тэтчер, Чарльз Мелтон, Дугрей Скотт, Диего Кальва и Кристин Фросет.

Это первая полнометражная работа Рефна со времен «Неонового демона». В последние годы он работал в основном над сериалами, среди которых «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Ковбой из Копенгагена».
 

