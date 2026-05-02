Посидеть за барной стойкой с Хемингуэем позволит новый иммерсивный спектакль в Петербурге

Театральное бюро Process запустит в Петербурге иммерсивный аудиоспектакль за барной стойкой «С любовью, Эрнест». Сеансы начнутся 6 мая в коктейльном бюро «Авангард» на улице Жуковского. Подробностями с «Афишей Daily„ поделился режиссер и автор идеи проекта Николай Гостюхин.
Спектакль устроен как встреча один на один с Эрнестом Хемингуэем. Зритель приходит в бар к назначенному времени, садится за стойку и надевает специальные наушники с шумоподавлением. После этого к нему «подсаживается» Хемингуэй — и в приступе романтической ностальгии делится сокровенной историей.
Сценарий написал лауреат BAFTA Владимир Красильников. При подготовке он изучал детство Хемингуэя и нашел историю его первой любви в фондах Национального архива США в Вашингтоне.
«Мне очень хотелось найти какую-нибудь удивительную историю любви из его жизни. Не ту, что все знают. А ту, о которой не знает никто. Ту, о которой он сам никому никогда не рассказывал. Именно такие истории по-настоящему травмируют и формируют нас. Такая история нашлась в семейных архивах Хемингуэев. О ней мало кто знает, но именно она повлияла на все его творчество», ― отметил Красильников.
Писателя озвучил заслуженный артист России Олег Выходов, артист пермского «Театра-Театра». Звукорежиссером выступил Александр Рублевский, работавший над фильмом Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
Сеанс длится 55 минут: около 30 минут занимает сам аудиоспектакль, еще 25 минут отводится на то, чтобы осмыслить услышанное и допить коктейли. Во время показа гостю подают два безалкогольных напитка, созданных специально под пьесу и уже включенных в стоимость билета.
Авторы называют проект «иммерсивным партизанским аудиоспектаклем». Барная стойка в нем становится сценой, а посетители и бармены ― частью действия. При этом окружающие люди могут даже не знать, что участвуют в спектакле.
Показы будут проходить по средам, четвергам и пятницам в 19.00, 20.00 и 21.00. Создатели советуют не опаздывать больше чем на 10 минут: следующий сеанс начинается через час, и зритель может не успеть дослушать спектакль и допить коктейли. Билеты доступны на «Афише».
Ранее театральное бюро Process работало над спектаклями «Иранская конференция», «Волнение» и фильмом «Иллюзии».