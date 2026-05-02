Россиянин решил проплыть на сапборде 4 тыс. километров ― от Читы до Охотского моря

Путешественник Юрий Скоробогатов отправился в экспедицию на сапборде из Читы до Охотского моря. Подробностями он поделился с ТАСС.
Скоробогатов стартовал от поселка Лесной городок в Читинском районе, а его финишная точка ― Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. Там он намерен выйти в Охотское море. Путь будет проходить по рекам Ингода, Шилка и Амур через Забайкалье, Амурскую область и Хабаровский край.
Путешественник хочет преодолеть почти 4 тыс. километров за 100 дней. У него есть и план «Б» ― более длинный путь в 6 тыс. километров до Владивостока и срок до ноября. Скоробогатов подчеркивает, что все это приблизительные сроки, ведь на скорость движения влияет множество факторов.
За первый день турист преодолел 31,5 километра и остановился на ночевку в селе Домна. Там его встретили местные жители и друзья из гребного сообщества.
«Самая главная спортивная цель — это побить действующий рекорд по длительности заплыва на сапборде. Сейчас рекорд у Стаса Вулканова, он прошел 3,5 тыс. километров на сапборде по Волге. Я связался с Международной книгой рекордов „Интеррекорд“, чтобы зафиксировать свою экспедицию», ― поделился он.
Подготовка к экспедиции длилась более полугода. Несколько месяцев путешественник оформлял документы, чтобы получить разрешение на заплыв по приграничной реке Амур.
Юрий Скоробогатов — директор читинского «Центра развития туризма», амбассадор развития туризма и спорта на открытой воде в Забайкалье. Он создал в Чите гребное сообщество и несколько лет организовывал фестиваль сапбординга «Забсап». В 2025 году Скоробогатов уже прошел на сапборде больше 1000 километров по рекам Хилок и Селенга, добравшись из Забайкалья до Байкала.