Дилан О’Брайен, Льюис Пуллман и Кайя Гербер снимутся в эротическом триллере «Быки»

Россиянин решил проплыть на сапборде 4 тыс. километров ― от Читы до Охотского моря
Финские инженеры создали виртуальную сауну
Погибла звезда КВН Елена Рыбалко
Жители Подмосковья пожаловались, что домашний интернет начал работать по белым спискам
В «Суперсемейке-3» будут сцены в формате IMAX
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет метеорологическое лето
Мерил Стрип лично предложила Леди Гагу на роль в «Дьявол носит Prada-2»
Про Пакмана снимут новый мультсериал
Актеры смогут получить две номинации в одной категории «Оскара». Запретили сценарии, написанные ИИ
LEGO выпустил конструктор в виде консоли Sega
Премьеру «Нарнии» Греты Гервиг перенесли на февраль 2027 года
Диего Луна присоединился к актерскому составу лайв-экшн-ремейка «Рапунцель»
Вышел трейлер документального фильма о Мартине Шорте
Ричард Гир и Дайана Силверс снимутся в романтической драме «Асимметрия» по роману Лизы Холлидей
В разработку запустили сериал по игре Atomfall
Эванджелин Лилли раскритиковала Disney за увольнения художников Marvel
Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady of the Flowers» к 30-летию дебютного альбома
В Сан-Франциско проведут первые в истории гонки сперматозоидов
Режиссер «Хорошего мальчика» снимет хоррор полностью на дроны
Городской выпускной в этом году пройдет на ВДНХ 26 июня
Дублер Дэниела Рэдклиффа поставит спектакль о жизни до и после несчастного случая на съемках
Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы в Голливуде
Звезда «Пип-шоу» Мэтт Кинг был парализован после редкого инсульта
Суд постановил выдворить иностранца из России из-за отзыва на юбку на маркетплейсе
Оливия Родриго объявила мировой тур в поддержку нового альбома
Мерил Стрип рассказала, что ее раздражало в Голди Хоун на съемках ленты «Смерть ей к лицу»
Гинцбург: новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения
Иэн Сомерхолдер влез в долги после ухода из актерской профессии и был вынужден распродать имущество

Дилан О’Брайен, Льюис Пуллман и Кайя Гербер снимутся в эротическом триллере «Быки»

Дилан О'Брайен. Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Дилан О’Брайен, Льюис Пуллман и Кайя Гербер исполнят главные роли в эротическом триллере «Быки» («Bulls»). Об этом сообщает Deadline.

Режиссером и сценаристом картины выступит Джеймс Морозини, известный по фильму «Я люблю своего папу». Съемки планируют начать до конца года.

В центре сюжета — Дэнни, которого сыграет О’Брайен. Он пытается спасти разваливающиеся отношения и отправляется на гедонистический островной курорт, надеясь вернуться «человеком, в которого его девушка наконец сможет поверить». Там он заводит связь с замужней женщиной Авой, героиней Гербер, и оказывается втянут в опасную игру с ее мужем Марко, которого сыграет Пуллман.

Производством и финансированием займется QC Entertainment, работавшая над «Прочь». Среди продюсеров также Roth/Kirschenbaum Films, выпустившая ромком «Кто угодно, кроме тебя». Международными правами на фильм займется Manifest Pictures, проект представят на кинорынке в Каннах.

«Я написал „Быков“, потому что это именно тот фильм, ради которого я отменил бы планы и пошел в кино. Он озорной, с поворотами, закрученный — и, главное, сексуальный», — рассказал Морозини.

В Manifest Pictures назвали картину «громким, трансгрессивным эротическим триллером» для современной кинотеатральной аудитории, которая приняла провокационные хиты вроде «Солтберна», «Белого лотоса» и «Горничной».

