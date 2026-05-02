Дилан О’Брайен, Льюис Пуллман и Кайя Гербер снимутся в эротическом триллере «Быки»

В центре сюжета — Дэнни, которого сыграет О’Брайен. Он пытается спасти разваливающиеся отношения и отправляется на гедонистический островной курорт, надеясь вернуться «человеком, в которого его девушка наконец сможет поверить». Там он заводит связь с замужней женщиной Авой, героиней Гербер, и оказывается втянут в опасную игру с ее мужем Марко, которого сыграет Пуллман.