Погибла звезда КВН Елена Рыбалко

В возрасте 53 лет погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко. Об этом говорится в телеграм-канале юмористической передачи.
«Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», ― сказано в сообщении.
Елена Рыбалко играла в «Утомленных солнцем» вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. В этом составе команда выступала в Высшей лиге КВН с 1999 по 2003 годы, а в 2003-м выиграла турнир. После чемпионства активность команды снизилась, а Рыбалко участвовала лишь в юбилейных играх.