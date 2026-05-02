Погибла звезда КВН Елена Рыбалко

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет метеорологическое лето
Жители Подмосковья пожаловались, что домашний интернет начал работать по «белым спискам»
В «Суперсемейке-3» будут сцены в формате IMAX
Мерил Стрип лично предложила Леди Гагу на роль в «Дьявол носит Prada-2»
Про Пакмана снимут новый мультсериал
Актеры смогут получить две номинации в одной категории «Оскара». Запретили сценарии, написанные ИИ
LEGO выпустил конструктор в виде консоли Sega
Премьеру «Нарнии» Греты Гервиг перенесли на февраль 2027 года
Диего Луна присоединился к актерскому составу лайв-экшн-ремейка «Рапунцель»
Вышел трейлер документального фильма о Мартине Шорте
Ричард Гир и Дайана Силверс снимутся в романтической драме «Асимметрия» по роману Лизы Холлидей
В разработку запустили сериал по игре Atomfall
Эванджелин Лилли раскритиковала Disney за увольнения художников Marvel
Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady of the Flowers» к 30-летию дебютного альбома
В Сан-Франциско проведут первые в истории гонки сперматозоидов
Режиссер «Хорошего мальчика» снимет хоррор полностью на дроны
Городской выпускной в этом году пройдет на ВДНХ 26 июня
Дублер Дэниела Рэдклиффа поставит спектакль о жизни до и после несчастного случая на съемках
Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы в Голливуде
Звезда «Пип-шоу» Мэтт Кинг был парализован после редкого инсульта
Суд постановил выдворить иностранца из России из-за отзыва на юбку на маркетплейсе
Оливия Родриго объявила мировой тур в поддержку нового альбома
Мерил Стрип рассказала, что ее раздражало в Голди Хоун на съемках ленты «Смерть ей к лицу»
Гинцбург: новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения
Иэн Сомерхолдер влез в долги после ухода из актерской профессии и был вынужден распродать имущество
Режиссер Энди Серкис рассказал, что Вигго Мортенсен думает о Джейми Дорнане в роли Арагорна
Московский клуб «Шизич» закрывается
Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку после допуска к мероприятию россиян

Погибла звезда КВН Елена Рыбалко

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Первый канал

В возрасте 53 лет погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко. Об этом говорится в телеграм-канале юмористической передачи.

«Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», ― сказано в сообщении.

По данным Mash и Shot, Рыбалко насмерть сбила машина в Адлере. Телеграм-каналы сообщают, что звезда КВН переходила трассу в неположенном месте, и в нее на скорости врезался автомобиль. Девушка скончалась на месте.

Елена Рыбалко играла в «Утомленных солнцем» вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой. В этом составе команда выступала в Высшей лиге КВН с 1999 по 2003 годы, а в 2003-м выиграла турнир. После чемпионства активность команды снизилась, а Рыбалко участвовала лишь в юбилейных играх.

Расскажите друзьям