Жители Подмосковья пожаловались, что домашний интернет начал работать по «белым спискам»

Фото: Jakub Żerdzicki/Unsplash

Несколько жителей Московской области столкнулись с тем, что их интернет-провайдеры ввели «белые списки» на домашнем интернете. Из-за этого им оказались недоступны сайты, которые не входят в утвержденный властями перечень.

Первой о проблеме рассказала «Газете.ру» жительница Щелковского района Подмосковья Алена. По словам девушки, с 1 мая домашний интернет от ее провайдера «Всем Wi-Fi» работает по белым спискам.

«В службе поддержки провайдера „Всем Wi-Fi“ сказали, что так будет все майские праздники, что это распоряжение какого-то „вышестоящего провайдера“ и компания не несет за это ответственности», — сказала она.

Алена отметила, что компания не предупредила заранее об ограничениях, и теперь девушка не может полноценно работать онлайн.

Как отмечает «Код Дурова», в этом случае ограничения могут быть вызваны зависимостью инфраструктуры от мобильного вышестоящего оператора.

Государственный телеканал RT также сообщал, что домашний интернет некоторое время работал по «белым спискам» у абонентов провайдера Istranet, но позже стал функционировать в обычном режиме.

Ранее «Код Дурова» со ссылкой на нескольких пользователей писал, что в Ростове-на-Дону один из местных провайдеров оставил для пользователей домашнего интернета только «белые списки». В Ростелекоме назвали эту информацию ложной отметив, что ограничения вводятся лишь на мобильный интернет, поскольку мобильные сети могут использоваться для навигации БПЛА.

