Актеры смогут получить две номинации в одной категории «Оскара». Запретили сценарии, написанные ИИ

Американская киноакадемия внесла изменения в правила «Оскара». Новые нормы вступят в силу уже на 99-й церемонии, которая пройдет в 2027 году.
Актерские категории
- Исполнители смогут получить несколько номинаций в одной категории, если их работы войдут в пятерку лидеров по голосованию. Раньше при двух сильных главных ролях в год команды часто «понижали» одну из них до второстепенной, чтобы повысить шансы на номинацию.
- К рассмотрению допускаются только роли, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия.
Сценарий
- На «Лучший сценарий» могут претендовать только тексты, написанные человеком. Академия оставила за собой право запрашивать дополнительную информацию об использовании ИИ и степени человеческого авторства в любом фильме.
Международный фильм
- Несколько картин из одной страны теперь могут претендовать на номинацию.
- Фильм получит автоматическую номинацию, если выиграет главный приз одного из шести фестивалей: Канны («Золотая пальмовая ветвь»), Венеция («Золотой лев»), Берлин («Золотой медведь»), «Сандэнс» (Гран-при мирового кино), Торонто (приз «Платформа») или «Пусан» (приз за лучший фильм).
- В этой категории номинируется сам фильм, а не страна. Награду от лица творческой группы принимает режиссер.
Другие категории
- «Лучший кастинг» — теперь будут вручать три статуэтки вместо двух.
- «Лучшая операторская работа» — будет составлен фиксированный шорт-лист из 20 фильмов в предварительном туре голосования (ранее был диапазон от 10 до 20).
- «Лучший грим и прически» — члены цеха должны посетить хотя бы один из двух финальных круглых столов для права голоса в предварительном туре.
- «Лучшие визуальные эффекты» — все члены академии обязаны посмотреть трехминутные ролики «До и после» с презентации Bake-Off для участия в финальном голосовании.