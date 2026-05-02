Мерил Стрип лично предложила Леди Гагу на роль в «Дьявол носит Prada-2»

На шоу Джимми Киммела актриса Мерил Стрип рассказала, что лично пригласила Леди Гагу сняться в сиквеле «Дьявол носит Prada».
Стрип поделилась: «По сценарию там должна была быть поп-звезда, которая поет вживую на подиуме в Милане. Я подумала: почему бы не пригласить Гагу? Она потрясающая. К тому же обожает моду… И у меня был ее номер… Я так ее люблю. Она всегда готова к экспериментам».
Саундтреком к фильму стала исполненная Леди Гагой и Doechii песня «Runway». Ее отрывок впервые прозвучал в финальном трейлере сиквела. Гага и Doechii поют дуэтом: «Ты рождена для подиума./С понедельника по воскресенье/Могу превратить танцпол в подиум». Doechii зачитывает: «Да, добавь немного дерзости,/Да, чуть-чуть попы,/Да, первый ряд орет,/Сделай пируэт».
Позже вышел клип, навеянный модельной эстетикой. Артистки сменяют десятки образов в сопровождении группы подтанцовки, а в конце вместе идут по подиуму. Среди нарядов — индивидуальные дизайнерские вещи от Miss Claire Sullivan, LUAR, Bad Binch, Tong, Robert Wun и Guaruv Gupta.