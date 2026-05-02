В «Суперсемейке-3» будут сцены в формате IMAX

О разработке третьей части Pixar объявила летом 2024 года на выставке D23. Этот фильм станет первым во франшизе, который снимет не Брэд Берд: ранее он был режиссером, сценаристом и одним из продюсеров оригинальной «Суперсемейки» 2004 года и ее сиквела 2018 года.