LEGO выпустил конструктор в виде консоли Sega

Афиша Daily
Фото: LEGO

LEGO создал набор, воссоздающий контроллер и приставку Sega. Модель состоит из 479 деталей и имеет размеры 11,5 на 15,5 сантиметра. Продажи откроются 1 июня.

В комплект входят приставка, картридж и два геймпада — их можно вставлять и подключать к консоли. На экране — Соник. В набор также добавили наклейки для кастомизации лицевой панели: можно выбрать брендинг Genesis или Mega Drive (под этим именем консоль выпускалась в Японии и Европе).

1/2
© LEGO
2/2
© LEGO

Ранее конструктор LEGO установил рекорд Гиннесса. Модель по мотивам фильма «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом поднялась на 35 км над Землей.

Мини-фигурку Райленда Грейса, инопланетянина Рокки и космический корабль прикрепили к платформе с воздушным шаром в графстве Гвинед в Великобритании. Набор LEGO провел в стратосфере восемь часов, после чего благополучно вернулся на Землю.

