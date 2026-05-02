LEGO выпустил конструктор в виде консоли Sega

LEGO создал набор, воссоздающий контроллер и приставку Sega. Модель состоит из 479 деталей и имеет размеры 11,5 на 15,5 сантиметра. Продажи откроются 1 июня.
В комплект входят приставка, картридж и два геймпада — их можно вставлять и подключать к консоли. На экране — Соник. В набор также добавили наклейки для кастомизации лицевой панели: можно выбрать брендинг Genesis или Mega Drive (под этим именем консоль выпускалась в Японии и Европе).
Ранее конструктор LEGO установил рекорд Гиннесса. Модель по мотивам фильма «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом поднялась на 35 км над Землей.
Мини-фигурку Райленда Грейса, инопланетянина Рокки и космический корабль прикрепили к платформе с воздушным шаром в графстве Гвинед в Великобритании. Набор LEGO провел в стратосфере восемь часов, после чего благополучно вернулся на Землю.