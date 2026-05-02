Премьеру «Нарнии» Греты Гервиг перенесли на февраль 2027 года

Netflix изменил дату релиза «Нарнии» Греты Гервиг: фильм выйдет 12 февраля 2027 года, а не в конце 2026 года. Картина также станет первым проектом стриминга, получившим полноценное кинотеатральное окно. Об этом сообщает Deadline.
Предварительные показы в IMAX начнутся 10 февраля. В мировой широкий прокат фильм выйдет 12 февраля. На Netflix «Нарния» появится только 2 апреля.
Литературной основой «Нарнии» Гервиг станет повесть Клайва Стейплза Льюиса «Племянник чародея» — шестая часть цикла. Съемки начались в августе прошлого года и завершились в феврале 2026 года.
Саундтрек к «Нарнии» напишет Марк Ронсон. Он уже работал с Гервиг над фильмом «Барби», в котором выступил соавтором и продюсером пяти песен, включая «I’m Just Ken», «What Was I Made For?» и «Dance the Night». Среди других известных работ музыканта — «Shallow» из фильма «Звезда родилась», «Back to Black» и «Rehab» Эми Вайнхаус и «Uptown Funk».