Премьеру «Нарнии» Греты Гервиг перенесли на февраль 2027 года

Фото: Universal

Netflix изменил дату релиза «Нарнии» Греты Гервиг: фильм выйдет 12 февраля 2027 года, а не в конце 2026 года. Картина также станет первым проектом стриминга, получившим полноценное кинотеатральное окно. Об этом сообщает Deadline.

Предварительные показы в IMAX начнутся 10 февраля. В мировой широкий прокат фильм выйдет 12 февраля. На Netflix «Нарния» появится только 2 апреля.

Литературной основой «Нарнии» Гервиг станет повесть Клайва Стейплза Льюиса «Племянник чародея» — шестая часть цикла. Съемки начались в августе прошлого года и завершились в феврале 2026 года.

Белую Колдунью сыграет франко-британская актриса Эмма Маки, известная по сериалу «Сексуальное просвещение» и фильму «Эмили». Кэри Маллиган, знакомая зрителям по фильмам «Девушка, подающая надежды» и «Драйв», исполнит роль тяжелобольной матери Дигори, одного из детей, находящихся в центре истории.

Саундтрек к «Нарнии» напишет Марк Ронсон. Он уже работал с Гервиг над фильмом «Барби», в котором выступил соавтором и продюсером пяти песен, включая «I’m Just Ken», «What Was I Made For?» и «Dance the Night». Среди других известных работ музыканта — «Shallow» из фильма «Звезда родилась», «Back to Black» и «Rehab» Эми Вайнхаус и «Uptown Funk».

