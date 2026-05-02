Диего Луна присоединился к актерскому составу лайв-экшн-ремейка «Рапунцель»

Disney объявила, что Диего Луна, известный по «Андору» и «Изгою-один» из вселенной «Звездных войн», исполнит уникальную роль в лайв-экшн-ремейке мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Персонаж, которого сыграет актер, был создан специально для этой картины. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.