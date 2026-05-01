Ричард Гир и Дайана Силверс снимутся в романтической драме «Асимметрия» по роману Лизы Холлидей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Fifth Season, Netflix

Роман Лизы Холлидей «Асимметрия» получит экранизацию. Об этом сообщает Deadline.

Главные роли в проекте исполнят Ричард Гир («Красотка») и Дайана Силверс («Умница Уилл Хантинг»). Постановщиком выступит лауреат «Оскара» Эдвард Цвик, известный по такому фильму, как «Последний самурай».

Сценарий адаптации Холлидей написала совместно с Цвиком и его давним соавтором Маршаллом Херсковицем. Международные продажи картины стартуют на Каннском кинофестивале.

В центре сюжета — история необычного романа между молодой помощницей редактора Алисой (Силверс) и всемирно известным 70-летним писателем Эзрой (Гир). Они случайно знакомятся в Центральном парке Нью-Йорка, и мгновенная связь быстро перерастает в глубокие и скрытые от окружающих отношения. Но все это оказывается под угрозой, когда их тайные отношения становятся достоянием общественности.

Роман Холлидей был высоко оценен критиками. Журнал The New Yorker назвал его «литературным феноменом», а The New York Times включила в список книг, формирующих современную литературу XXI века. Кроме того, Барак Обама внес «Асимметрию» в свой список лучших книг 2018 года.

