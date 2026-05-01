В разработку запустили сериал по игре Atomfall

Фото: Rebellion

Британская студия Rebellion Developments объявила о работе над телевизионной адаптацией своего хоррор-проекта Atomfall.

Сериал создается совместно с продюсерской компанией Two Brothers Pictures. Игра, вышедшая в марте 2025 года, вдохновлена реальной аварией на ядерном объекте Уиндскейл 1957 года и разворачивается в альтернативной версии Озерного края Великобритании.

Проект быстро стал популярен, и на сегодняшний день в него сыграли более 3,7 млн человек. Недавно Atomfall также получил премию BAFTA как лучшая британская игра.

Сценарий будущего сериала напишут Гарри и Джек Уильямсы, известные по работе над такими проектами, как «Дрянь», «Турист» и «Лжец». Подробности об актерском составе и дате выхода пока не раскрываются.
 

