В Сан-Франциско проведут первые в истории гонки сперматозоидов

Фото: @spermracing

В мае этого года в Сан-Франциско состоится первый «чемпионат мира по гонкам сперматозоидов». Победитель получит 100 тыс. долларов (почти 7,5 млн рублей), пишет New York Post.

Участниками станут 128 человек из разных стран старше 18 лет и без заболеваний, передающихся половым путем. Каждому вышлют набор для предоставления образца спермы, который будет они должны будут отправить обратно в Калифорнию.

Полученный биоматериал обработают с помощью передовых лабораторных методов, таких как инкубация, промывка сперматозоидов, пипетирование и центрифугирование. Это поможет определить и подготовить наиболее жизнеспособные клетки для участия в гонке. Время прохождения образцов будет замерено индивидуально, после чего спортсмены будут распределены по забегам в зависимости от их подвижности, или скорости сперматозоидов.

Сам чемпионат пройдет на микроскопической гоночной трассе. Ее длина составит около 0,508 миллиметра. 

По словам организаторов, несмотря на крошечную трассу, время прохождения дистанции может варьироваться от нескольких секунд до более чем 40 минут, в зависимости от того, застрянут ли отважные спринтеры на каком-либо препятствии. Затем спортсмены будут соревноваться в отборочных раундах и личных встречах, пока в итоге не останется только один победитель.

Гонки будут записывать камеры высокого разрешения, а само видео будут транслировать в прямом эфире. На больших экранах также будут показывать таблицы лидеров и даже данные о состоянии здоровья участников.

Мероприятие проведет компания Sperm Racing, которую основали молодые технологические предприниматели Эрик Жу, Ник Смолл, Шейн Фан и Гаррет Никоненко. Таким образом, они хотят обратить внимание на снижение показателей мужской фертильности во всем мире. «Мы ищем самого здорового мужчину на свете», — отмечают организаторы.

