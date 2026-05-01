Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы в Голливуде

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Michael Buckner/Getty Images

Эмили Блант и Стэнли Туччи стали обладателями именных звезд на голливудской Аллее Славы. Об этом сообщает People.

Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Поддержать актеров пришли их супруги Джон Красински и Фелисити Блант (сестра Эмили), а также коллеги: Мерил Стрип, Роберт Дауни-мл., Мэтт Деймон и Дуэйн Джонсон.

В своей речи Деймон назвал 65-летнего Туччи и 43-летнюю Блант «легендами». «Вы, ребята, десятилетиями неизменно делаете потрясающую работу, и наблюдать за вами — одно удовольствие. Но, помимо этого, вы двое — мои самые любимые люди, которых я когда-либо встречал на этой планете», — сказал он.

В свою очередь актеры поблагодарили всех, кто смог прийти их поддержать. «Очень сложно передать словами, насколько это для меня важно. Эта огромная толпа, собравшаяся, чтобы выступить в мою честь, просто поразила меня до глубины души», — отметила Блант.

Туччи же сообщил, что его тоже тронули речи всех присутствующих, однако больше всего его поразила Мерил Стрип, которая назвала его «национальным достоянием». «Во-первых, я никогда не думал, что буду работать с ней, но быть здесь сегодня и услышать от нее такие слова обо мне — это, пожалуй, величайшая честь в моей жизни», — отметил он.

1 мая в прокат выходит фильм «Дьявол носит Prada-2» с Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй. В России ленту начнут показывать с 11 мая.

Расскажите друзьям