Мерил Стрип рассказала, что ее раздражало в Голди Хоун на съемках ленты «Смерть ей к лицу»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Мерил Стрип рассказала о работе с Голди Хоун над комедией «Смерть ей к лицу» 1992 года. Актриса отметила, что у ее коллеги была одна привычка, которая ее ужасно раздражала.

«Голди всегда опаздывала на съемочную площадку. Но она была такой очаровательной. А я, знаете ли, всегда пунктуальна и надоедлива. Но она опаздывала, и, помню, у нее был красный кабриолет, и она сама приезжала на съемочную площадку. Вот, наверное, в этом и была проблема», — сказала Стрип.

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» уточнила, что сейчас испытывает к Хоун нежные чувства, несмотря на ее прошлые опоздания. «Я любила ее. Я люблю ее. Она одна из моих подруг, и за эти годы мы много смеялись над этим фильмом, потому что он нравится людям. Мне кажется, что это документальный фильм о Беверли-Хиллз», — добавила Мэрил.

Фильм рассказывает о соперничестве между актрисой Мадлен (Стрип) и ее бывшей подругой Хелен (Хоун) за мужчину — хирурга Эрнеста (Брюс Уиллис). Ради вечной молодости и красоты они выпивают эликсир, делающий их бессмертными, но сталкиваются с абсурдными последствиями. Женщины остаются живыми с комично искаженными телами, созданными с помощью новаторских визуальных эффектов.

Стрип отметила, что ей нравились сцены с Хоун и они были изюминкой всего процесса съемок. «Когда мы доходили до сцены и просто разыгрывали ее, глупо и забавно, я и Голди, просто взрывались от хохота. Нам было очень весело. И она действительно смеется лучше всех в Америке. Она смеется так: „Ахаха!“ А потом им приходится останавливать съемки. Это было забавно. А вот процесс создания спецэффектов и техническая подготовка моего образа были той частью работы, которая совсем не приносила удовольствия», — призналась Мэрил.

Она также отметила, что ей было приятно работать с Брюсом Уиллисом. «Он был божественен. Вопреки слухам о его тяжёлом характере, нам было весело с ним. Он был джентльменом, открытым и готовым к нелепым выходкам. Я считала его замечательным», — заключила Стрип.

Ранее обладательница трех премий «Оскар» говорила о съемках другого своего фильма — «Дьявол носит Prada-2», который выходит в зарубежный прокат 1 мая. Актриса сообщила, что изначально отказалась от роли Миранды Пристли, хотя сценарий ей понравился. Актриса сделала это, чтобы ей повысили гонорар.

Расскажите друзьям