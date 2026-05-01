Бэнкси установил статую в центре Лондона
Йен Сомерхолдер влез в долги после ухода из актерской профессии и был вынужден распродать имущество
Режиссер Энди Серкис рассказал, что Вигго Мортенсен думает о Джейми Дорнане в роли Арагорна
Московский клуб «Шизич» закрывается
Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку после допуска к мероприятию россиян
В раннем доступе вышла Heroes of Might and Magic: Olden Era
Вышел трейлер фильма «Степные боги» о детях времен Великой Отечественной войны
Звезда «Игры престолов» Мейзи Уильямс появится в триллере «Ignition»
Семья из США воссоединилась с котом через семь лет после его пропажи
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление женщин
ABC продлил сериал «Клиника» на новый сезон
В Москве открывается новая концертная площадка «Pravda Лето»
Дженнифер Лопес и Бретт Голдстайн поддаются велению сердца в трейлере ромкома «Офисный роман»
Продажи шашлыка сократились за год на 10%
Режиссер «Покидая Неверленд» раскритиковал байопик о Майкле Джексоне
Клэр Дейнс сыграет главную роль в сериале Netflix «Lovesick» от Сары Трим
Глава Take-Two считает, что выход GTA 6 заставит игроков взять больничный на работе
Фильмы о московских нефорах, дагестанском джазе и легендах Севера покажут на Beat Film Festival
В Москве возобновили прокат самокатов и велосипедов
В Москве выставили на торги этаж в усадьбе внучки купца Саввы Морозова
Финн Вулфхард анонсировал новый альбом «Fire from the Hip» и представил первый сингл
Chanel представила «голые» сандалии из круизной коллекции 2026/2027
Опрос: 58% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным
Вышел тизер-трейлер фильма по Resident Evil
В Москве открылась театральная мастерская для подопечных благотворительных фондов
Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году
В Москве открылся сезон фонтанов
Барри Кеоган опроверг слухи об измене Сабрине Карпентер и раскритиковал травлю в сети

Гинцбург: новая вакцина от меланомы дала первые результаты лечения

Фото: Mathurin NAPOLY/Unsplash

У первого пациента, который получил вакцину для терапии меланомы, заметили первые улучшения в анализах. Об этом РИА «Новостям» сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

О первом применении вакцины «Неонковак» стало известно 1 апреля. Ее ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой.

«У пациента была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что пациента ждет еще около десяти введений вакцины, поэтому основные результаты будут позже. Сейчас мужчина находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение вакцины, по словам собеседника агентства, планируется между майскими праздниками.

В апреле онковакцины и CAR-T-иммунотерапию добавили в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России. Разрешение на клиническое применение российской мРНК-вакцины «Неоонковак» выдано в ноябре 2025 года. Она может применяться в качестве терапии для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи.

