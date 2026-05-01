Йен Сомерхолдер влез в долги после ухода из актерской профессии и был вынужден распродать имущество

Йен Сомерхолдер в интервью «E! News» рассказал, что после ухода из актерской профессии ему и его семье пришлось выбираться из долгов на сумму в несколько миллионов долларов. Актер признался, что это стало одной из причин, по которой ему пришлось оставить свою успешную телевизионную карьеру.

Сомерхолдер прославился благодаря роли Буна Карлайла в сериале «Lost» на канале ABC, но настоящую популярность ему принесла роль вампира Дэймона Сальваторе в шоу «Дневники вампира» на канале CW. Семь лет назад пара решила отойти от съемок и начать новую жизнь за городом. Однако Йен занялся стартапом в сфере чистой энергетики и предоставил банку личные гарантии на восьмизначную сумму. Эта неудачная сделка чуть не разорила актеров.

«Все рухнуло. Я оставил безумно прибыльную карьеру на телевидении из-за финансовых потрясений, вызванных бизнесом, который я организовал не лучшим образом. Мы с женой оказались в финансовой яме с восьмизначной суммой долга», — поделился Йен.

Актер добавил, что выход из кризиса дался ему тяжело. Сомерхолдеру сильно помогла супруга Никки Рид: она лично вела переговоры, чтобы урегулировать долги. Для выплаты оставшейся суммы паре пришлось распродать все имущество: дома, машины, украшения, часы.

«Никки не хотела, чтобы ее муж разрушал свое тело, разум и дух, и, собрав все свои силы, отправилась в окопы, чтобы собрать команду и сесть за стол переговоров, чтобы найти выход. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы вытащить меня из этой передряги, и это чуть не убило ее саму. Я там, где я сейчас, благодаря этой женщине», — писал ранее Йен в своих соцсетях.

Сейчас актер — соучредитель ряда успешных проектов. Один из самых известных — бренд «Brother's Bond Bourbon», который он запустил с Полом Уэсли, своим коллегой по «Дневникам вампира».

