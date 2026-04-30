Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку после допуска к мероприятию россиян

Фото: labiennalе

Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку в полном составе вскоре после того, как отказалось оценивать павильоны двух стран — России и Израиля. Об этом сообщили на сайте международной выставки. 

Организаторы биеннале не объяснили причины отставки членов жюри: Соланж Оливейры Фаркас, Зои Батт, Эльвиры Дьянгани Осе, Марты Кузмы и Джованны Заппери. Кто войдет в новый состав жюри, неизвестно. Выставка стартует 9 мая, церемония награждения победителей пройдет в ноябре. 

Вручение призов перенесли с мая на ноябрь после того, как жюри объявило, что не будет рассматривать как претендентов работы россиян и израильтян. Поводом для такого решения стало то, что Международный уголовный суд выдал ордеры на арест лидеров обеих стран. 

Всего на 61-й Венецианской биеннале представят 100 национальных павильонов. Россия примет участие в мероприятии впервые с 2019 года. В 2022 и 2024 годах представители страны отказались от участия. До этого россияне были представлены на каждой выставке с 2019 года. 

Венецианская биеннале — самый престижный в мире смотр мирового искусства. Она проходит каждые два года с 1895 года. В 2026 году выставка пройдет под названием «В минорных тонах». Россия представит проект «Дерево укоренено в небе».

