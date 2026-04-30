В раннем доступе вышла Heroes of Might and Magic: Olden Era

Компании Hooded Horse, Unfrozen Studio и Ubisoft выпустили в раннем доступе стратегию Heroes of Might and Magic: Olden Era. Игра уже доступна в Steam, Microsoft Store (в Game Preview), а также в подписке PC Game Pass.
Это первая новая часть легендарной серии «Герои меча и магии» за более чем десять лет. Проект сочетает классические элементы франшизы — пошаговые сражения, развитие империи и RPG-механики.
На старте в игре представлены шесть фракций: Храм, Подземелье, Раскол, Роща, Некрополь и Улей. Каждая из них обладает уникальными юнитами, героями, способностями и зданиями.
Игрокам также открыт доступ к онлайн-мультиплееру с системой рейтингов, локальному режиму «hotseat» и бета-версии редактора карт с возможностью создавать собственные сценарии.
Разработчики планируют активно развивать проект в период раннего доступа, а именно добавить новые главы кампании, сценарии, улучшить редактор карт, внедрить режим наблюдателя и учесть отзывы сообщества.
Полная дорожная карта разработки в раннем доступе будет опубликована в ближайшее время. Игра переведена на множество языков, включая русский. При покупке Heroes of Might and Magic: Olden Era до 13 мая на всех платформах действует скидка 25%.