В раннем доступе вышла Heroes of Might and Magic: Olden Era

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Ubisoft

Компании Hooded Horse, Unfrozen Studio и Ubisoft выпустили в раннем доступе стратегию Heroes of Might and Magic: Olden Era. Игра уже доступна в Steam, Microsoft Store (в Game Preview), а также в подписке PC Game Pass.

Это первая новая часть легендарной серии «Герои меча и магии» за более чем десять лет. Проект сочетает классические элементы франшизы — пошаговые сражения, развитие империи и RPG-механики.

На старте в игре представлены шесть фракций: Храм, Подземелье, Раскол, Роща, Некрополь и Улей. Каждая из них обладает уникальными юнитами, героями, способностями и зданиями. 

Игрокам также открыт доступ к онлайн-мультиплееру с системой рейтингов, локальному режиму «hotseat» и бета-версии редактора карт с возможностью создавать собственные сценарии.

Разработчики планируют активно развивать проект в период раннего доступа, а именно добавить новые главы кампании, сценарии, улучшить редактор карт, внедрить режим наблюдателя и учесть отзывы сообщества.

Полная дорожная карта разработки в раннем доступе будет опубликована в ближайшее время. Игра переведена на множество языков, включая русский. При покупке Heroes of Might and Magic: Olden Era до 13 мая на всех платформах действует скидка 25%.

Расскажите друзьям
Теги:
Microsoft