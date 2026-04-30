В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление женщин

Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести штрафы за публичные призывы к нарушению прав женщин. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, за пропаганду поведения, ограничивающего женщин в правах на образование, труд и участие в общественной жизни, а также сводящего их роль к обслуживанию мужчины, следует штрафовать на сумму от 10 000 до 20 000 рублей.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Роза Чемерис и Антон Ткачев. В пояснительной записке они указали, что в последние годы чиновники, депутаты и религиозные деятели все чаще допускают высказывания, что женщина должна «сидеть дома», «только рожать» и быть «обслуживающим звеном» по отношению к мужчине. Это, как отмечают парламентарии, противоречит статье 19 Конституции России, гарантирующей равенство прав независимо от пола.

«Имел место случай, когда представитель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации публично заявлял, что девушек не следует ориентировать на получение высшего образования, поскольку их „главная функция“ — деторождение», — заявили депутаты.

По их мнению, новая мера поможет исключить оскорбления женщин в публичном пространстве.

