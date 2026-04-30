Продажи шашлыка сократились за год на 10%

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Розничные продажи мяса для шашлыка с 1 по 26 апреля в натуральном выражении снизились на 10% год к году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс».

Продажи мангалов за тот же период сократились на 11% год к году, розжига ― на 10%, шампуров ― на 6%, древесного угля ― на 4%. Ситуация резко контрастирует с динамикой прошлого года, когда в марте — апреле спрос на мясо для шашлыка увеличился на 30%.

Средний чек на шашлык в апреле 2026-го увеличился на 4% год к году, до 659 рублей. Мангал подорожал в среднем на 36%, до 2600 рублей, древесный уголь и шампуры ― на 14%, до 295 и 424 рублей соответственно.

В «Мираторге» негативную динамику на шашлычном рынке объясняют холодным началом месяца и высокой базой прошлого года. В «Руспродсоюзе» указывают также на общее снижение потребительской активности. Там считают, что снижение спроса создает краткосрочные операционные риски для производителей и переработчиков мяса. Впрочем, некоторые участники рынка считают, что по итогам года продажи шашлыков могут даже увеличится, просто фаза активного спроса еще впереди.

