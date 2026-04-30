ABC продлил сериал «Клиника» на новый сезон
В Москве открывается новая концертная площадка «Pravda Лето»
Дженнифер Лопес и Бретт Голдстайн поддаются велению сердца в трейлере ромкома «Офисный роман»
Продажи шашлыка сократились за год на 10%
Режиссер «Покидая Неверленд» раскритиковал байопик о Майкле Джексоне
Глава Take-Two считает, что выход GTA 6 заставит игроков взять больничный на работе
Фильмы о московских нефорах, дагестанском джазе и легендах Севера покажут на Beat Film Festival
В Москве возобновили прокат самокатов и велосипедов
В Москве выставили на торги этаж в усадьбе внучки купца Саввы Морозова
Финн Вулфхард анонсировал новый альбом «Fire from the Hip» и представил первый сингл
Chanel представила «голые» сандалии из круизной коллекции 2026/2027
Опрос: 58% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным
Вышел тизер-трейлер фильма по Resident Evil
В Москве открылась театральная мастерская для подопечных благотворительных фондов
Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году
В Москве открылся сезон фонтанов
Барри Кеоган опроверг слухи об измене Сабрине Карпентер и раскритиковал травлю в сети
К Дню Победы на Киностудии Горького проведут бесплатные экскурсии, мастер-класс и кинопоказ
Житель Подмосковья сломал гортань, чихнув «внутрь себя»
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить шашлык
Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2027 году
В «Яндекс Переводчике» теперь есть хакасский язык
Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»
Показываем эксклюзивный фрагмент «Вверх по волшебному дереву» ― киносказки с Эндрю Гарфилдом
Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах
Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня
Гендиректора «Эксмо» отпустили из СК без повестки
Джаред Лето опубликовал тикток под ремикс кавказской песни

Клэр Дейнс сыграет главную роль в сериале Netflix «Lovesick» от Сары Трим

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Showtime

Актриса Клэр Дейнс, недавно снявшаяся в сериале Netflix «Зверь во мне», сыграет главную роль в новом проекте стриминга — драме «Lovesick». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Шоураннером проекта выступит Сара Трим, известная по «Любовникам». Сериал будет основан на израильской драме «Точка отсчета». Netflix получил права на шоу и сразу заказал полноценный сезон.

Дейнс сыграет в сериале Аннику — признанного хирурга, специализирующегося на лечении рака груди. По сюжету героиня сама сталкивается с онкологическим заболеванием. Одновременно в ее жизни появляется новый пациент Нейт.

Шоу описывается как «масштабная современная романтическая эпопея». Оно исследует переплетение жизней врача и больного и затрагивает темы любви, секса, смерти, выживания, семьи, детей и смысла жизни.

Дейнс выступит исполнительным продюсером проекта. Сериал также будут продюсировать Трим, Ави Нир, Керен Шахар и Питер Трауготт. Производством займутся студии Universal Television и Keshet Studios.

«Я в восторге от возможности рассказать эту историю вместе с гениальной Клэр Дейнс. Мы очень долго искали, над чем поработать вместе, и персонаж Анники, возможно, воплощает наши самые смелые мечты», — прокомментировала Трим.

Расскажите друзьям