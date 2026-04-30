ABC продлил сериал «Клиника» на новый сезон
Дженнифер Лопес и Бретт Голдстайн поддаются велению сердца в трейлере ромкома «Офисный роман»
Продажи шашлыка сократились за год на 10%
Режиссер «Покидая Неверленд» раскритиковал байопик о Майкле Джексоне
Клэр Дейнс сыграет главную роль в сериале Netflix «Lovesick» от Сары Трим
Глава Take-Two считает, что выход GTA 6 заставит игроков взять больничный на работе
Фильмы о московских нефорах, дагестанском джазе и легендах Севера покажут на Beat Film Festival
В Москве возобновили прокат самокатов и велосипедов
В Москве выставили на торги этаж в усадьбе внучки купца Саввы Морозова
Финн Вулфхард анонсировал новый альбом «Fire from the Hip» и представил первый сингл
Chanel представила «голые» сандалии из круизной коллекции 2026/2027
Опрос: 58% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным
Вышел тизер-трейлер фильма по Resident Evil
В Москве открылась театральная мастерская для подопечных благотворительных фондов
Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году
В Москве открылся сезон фонтанов
Барри Кеоган опроверг слухи об измене Сабрине Карпентер и раскритиковал травлю в сети
К Дню Победы на Киностудии Горького проведут бесплатные экскурсии, мастер-класс и кинопоказ
Житель Подмосковья сломал гортань, чихнув «внутрь себя»
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить шашлык
Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2027 году
В «Яндекс Переводчике» теперь есть хакасский язык
Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»
Показываем эксклюзивный фрагмент «Вверх по волшебному дереву» ― киносказки с Эндрю Гарфилдом
Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах
Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня
Гендиректора «Эксмо» отпустили из СК без повестки
Джаред Лето опубликовал тикток под ремикс кавказской песни

В Москве открывается новая концертная площадка «Pravda Лето»

Фото: Pravda Events

Концертное объединение Pravda Events объявило об открытии летней московской площадки «Pravda Лето», рассчитанной на тысячу зрителей.

Открытие сезона запланировано на 30 мая, но основные события развернутся в летние месяцы. За это время площадка примет сразу несколько крупных фестивалей.

Среди них — Emofest, посвященный эмо- и альтернативной сцене, фестиваль «Скрежет металла» с трехдневной программой тяжелой музыки, а также Moscow Folk Fest с акцентом на современную этническую музыку. Отдельным событием станет «Ска безумного города» с участием группы Distemper.

По словам владельцев площадки, «Pravda Лето» может трансформироваться в зависимости от формата мероприятия. Так, например, при необходимости летний двор может объединяться с основным залом клуба, что позволяет задействовать сразу две сцены.

«Прошлые сезоны показали, что город скучает по настоящему фестивальному драйву без необходимости уезжать за МКАД, и такие пространства, как „Pravda Лето“, востребованы не только у артистов, но и гостей. А чтобы предлагать зрителям еще более качественные шоу, мы постоянно улучшаем нашу инфраструктуру», — отметил основатель экосистемы Pravda Events Сергей Соловьев.

