В Москве открывается новая концертная площадка «Pravda Лето»

Концертное объединение Pravda Events объявило об открытии летней московской площадки «Pravda Лето», рассчитанной на тысячу зрителей.
Открытие сезона запланировано на 30 мая, но основные события развернутся в летние месяцы. За это время площадка примет сразу несколько крупных фестивалей.
Среди них — Emofest, посвященный эмо- и альтернативной сцене, фестиваль «Скрежет металла» с трехдневной программой тяжелой музыки, а также Moscow Folk Fest с акцентом на современную этническую музыку. Отдельным событием станет «Ска безумного города» с участием группы Distemper.
По словам владельцев площадки, «Pravda Лето» может трансформироваться в зависимости от формата мероприятия. Так, например, при необходимости летний двор может объединяться с основным залом клуба, что позволяет задействовать сразу две сцены.
«Прошлые сезоны показали, что город скучает по настоящему фестивальному драйву без необходимости уезжать за МКАД, и такие пространства, как „Pravda Лето“, востребованы не только у артистов, но и гостей. А чтобы предлагать зрителям еще более качественные шоу, мы постоянно улучшаем нашу инфраструктуру», — отметил основатель экосистемы Pravda Events Сергей Соловьев.