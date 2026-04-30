Режиссер «Покидая Неверленд» раскритиковал байопик о Майкле Джексоне

Режиссер документального фильма «Покидая Неверленд» Дэн Рид раскритиковал биографический фильм «Майкл», посвященный Майклу Джексону.
По его мнению, картина не отражает реальную личность артиста и игнорирует важные аспекты его жизни. Рид отметил, что убедительной ему показалась лишь часть фильма, посвященная детству Джексона.
Образ взрослого певца, сыгранного его племянником Джаафаром Джексоном, режиссер назвал «плоским». По его словам, персонаж выглядит как «безжизненная фигура», а сценарий не дает актеру возможности раскрыть характер.
Особую критику вызвало отсутствие в фильме обсуждения обвинений в адрес Джексона. В «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак заявляли о домогательствах со стороны певца в детстве.
По мнению Рида, новый фильм полностью игнорирует эту тему и вместо этого создает идеализированный образ артиста. Режиссер считает, что создатели байопика намеренно выбрали такой подход, стремясь сохранить миф о Джексоне. Он сравнил отношение к певцу с религией, где публика не готова подвергать сомнению образ кумира.