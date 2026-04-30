ABC продлил сериал «Клиника» на новый сезон
В Москве открывается новая концертная площадка «Pravda Лето»
Дженнифер Лопес и Бретт Голдстайн поддаются велению сердца в трейлере ромкома «Офисный роман»
Продажи шашлыка сократились за год на 10%
Клэр Дейнс сыграет главную роль в сериале Netflix «Lovesick» от Сары Трим
Глава Take-Two считает, что выход GTA 6 заставит игроков взять больничный на работе
Фильмы о московских нефорах, дагестанском джазе и легендах Севера покажут на Beat Film Festival
В Москве возобновили прокат самокатов и велосипедов
В Москве выставили на торги этаж в усадьбе внучки купца Саввы Морозова
Финн Вулфхард анонсировал новый альбом «Fire from the Hip» и представил первый сингл
Chanel представила «голые» сандалии из круизной коллекции 2026/2027
Опрос: 58% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным
Вышел тизер-трейлер фильма по Resident Evil
В Москве открылась театральная мастерская для подопечных благотворительных фондов
Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году
В Москве открылся сезон фонтанов
Барри Кеоган опроверг слухи об измене Сабрине Карпентер и раскритиковал травлю в сети
К Дню Победы на Киностудии Горького проведут бесплатные экскурсии, мастер-класс и кинопоказ
Житель Подмосковья сломал гортань, чихнув «внутрь себя»
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить шашлык
Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2027 году
В «Яндекс Переводчике» теперь есть хакасский язык
Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»
Показываем эксклюзивный фрагмент «Вверх по волшебному дереву» ― киносказки с Эндрю Гарфилдом
Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах
Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня
Гендиректора «Эксмо» отпустили из СК без повестки
Джаред Лето опубликовал тикток под ремикс кавказской песни

Режиссер «Покидая Неверленд» раскритиковал байопик о Майкле Джексоне

Фото: Universal Pictures

Режиссер документального фильма «Покидая Неверленд» Дэн Рид раскритиковал биографический фильм «Майкл», посвященный Майклу Джексону.

По его мнению, картина не отражает реальную личность артиста и игнорирует важные аспекты его жизни. Рид отметил, что убедительной ему показалась лишь часть фильма, посвященная детству Джексона.

Образ взрослого певца, сыгранного его племянником Джаафаром Джексоном, режиссер назвал «плоским». По его словам, персонаж выглядит как «безжизненная фигура», а сценарий не дает актеру возможности раскрыть характер.

Особую критику вызвало отсутствие в фильме обсуждения обвинений в адрес Джексона. В «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак заявляли о домогательствах со стороны певца в детстве.

По мнению Рида, новый фильм полностью игнорирует эту тему и вместо этого создает идеализированный образ артиста. Режиссер считает, что создатели байопика намеренно выбрали такой подход, стремясь сохранить миф о Джексоне. Он сравнил отношение к певцу с религией, где публика не готова подвергать сомнению образ кумира.

