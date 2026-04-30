Глава Take-Two считает, что выход GTA 6 заставит игроков взять больничный на работе

По данным СМИ, Grand Theft Auto VI может стать самой дорогой игрой в истории. На ее разработку уже потрачено более 3,6 млрд долларов, в том числе отдельные команды трудились над реалистичностью воды и даже детализацией разбитого стекла на протяжении нескольких лет.