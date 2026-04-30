ABC продлил сериал «Клиника» на новый сезон
В Москве открывается новая концертная площадка «Pravda Лето»
Дженнифер Лопес и Бретт Голдстайн поддаются велению сердца в трейлере ромкома «Офисный роман»
Продажи шашлыка сократились за год на 10%
Режиссер «Покидая Неверленд» раскритиковал байопик о Майкле Джексоне
Клэр Дейнс сыграет главную роль в сериале Netflix «Lovesick» от Сары Трим
Фильмы о московских нефорах, дагестанском джазе и легендах Севера покажут на Beat Film Festival
В Москве возобновили прокат самокатов и велосипедов
В Москве выставили на торги этаж в усадьбе внучки купца Саввы Морозова
Финн Вулфхард анонсировал новый альбом «Fire from the Hip» и представил первый сингл
Chanel представила «голые» сандалии из круизной коллекции 2026/2027
Опрос: 58% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным
Вышел тизер-трейлер фильма по Resident Evil
В Москве открылась театральная мастерская для подопечных благотворительных фондов
Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году
В Москве открылся сезон фонтанов
Барри Кеоган опроверг слухи об измене Сабрине Карпентер и раскритиковал травлю в сети
К Дню Победы на Киностудии Горького проведут бесплатные экскурсии, мастер-класс и кинопоказ
Житель Подмосковья сломал гортань, чихнув «внутрь себя»
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить шашлык
Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2027 году
В «Яндекс Переводчике» теперь есть хакасский язык
Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»
Показываем эксклюзивный фрагмент «Вверх по волшебному дереву» ― киносказки с Эндрю Гарфилдом
Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах
Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня
Гендиректора «Эксмо» отпустили из СК без повестки
Джаред Лето опубликовал тикток под ремикс кавказской песни

Глава Take-Two считает, что выход GTA 6 заставит игроков взять больничный на работе

Иллюстрация: Rockstar Games

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник считает, что в день выхода Grand Theft Auto VI, 19 ноября, многие игроки возьмут больничный на работе, чтобы провести время за игрой.

Изначально проект был анонсирован в декабре 2023 года и планировался к релизу в 2025-м, однако позже дату перенесли сначала на май 2026 года, а затем — на ноябрь.

Разработчики из Rockstar Games объяснили задержку необходимостью дополнительного времени для доработки и достижения высокого уровня качества.

Выступая на конференции iicon, Зельник не стал раскрывать стоимость игры, отметив, что цена должна соответствовать ценности, которую получает пользователь. По его словам, задача компании — создать «самое впечатляющее развлечение в истории», и, если это удастся, коммерческий успех придет сам собой.

По данным СМИ, Grand Theft Auto VI может стать самой дорогой игрой в истории. На ее разработку уже потрачено более 3,6 млрд долларов, в том числе отдельные команды трудились над реалистичностью воды и даже детализацией разбитого стекла на протяжении нескольких лет.

