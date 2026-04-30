В Москве возобновили прокат самокатов и велосипедов

В Москве снова начали работу сервисы аренды велосипедов и самокатов после снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В Дептрансе напомнили, что арендовать самокат в столице теперь можно только после прохождения верификации через Mos ID на портале mos.ru. Москвичей просят не забывать о правилах безопасности: передвигаться только по велодорожкам, переходить дорогу пешком, ездить без пассажиров, использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы, не управлять городским транспортом в нетрезвом виде.
Сервисы аренды временно прекратили работу 27 апреля, когда на Москву обрушился снегопад. Высота снежного покрова достигла 10 сантиметров.
Несколько дней температура воздуха в столице была ниже климатической нормы, однако с 1 мая ожидается потепление, а 3 мая столбики термометра покажут до +21 градуса.