В Москве выставили на торги этаж в усадьбе внучки купца Саввы Морозова

В Москве выставили на торги право аренды второго этажа в здании усадьбы Юлии Крестовниковой — представительницы знаменитой династии купцов Морозовых. Об этом пишет РБК.
Здание начала XIX века располагается на Покровском бульваре. Стартовая цена — 14 млн рублей в год. Усадьба признана объектом культурного наследия регионального значения.
Право 10-летней аренды распространяется на второй этаж здания площадью почти 470 квадратных метров и потолками высотой почти 3,5 метра. Пространство разделено на несколько кабинетов.
Помещение имеет свободное назначение, его можно использовать для любых бизнес-проектов. Арендатору нужно будет соблюдать охранные обязательства, которые есть у домов-памятников. Любой ремонт в таких зданиях возможен только с разрешения Мосгорнаследия.
