В Москве выставили на торги этаж в усадьбе внучки купца Саввы Морозова

В Москве выставили на торги право аренды второго этажа в здании усадьбы Юлии Крестовниковой — представительницы знаменитой династии купцов Морозовых. Об этом пишет РБК.



Здание начала XIX века располагается на Покровском бульваре. Стартовая цена — 14 млн рублей в год. Усадьба признана объектом культурного наследия регионального значения.



Право 10-летней аренды распространяется на второй этаж здания площадью почти 470 квадратных метров и потолками высотой почти 3,5 метра. Пространство разделено на несколько кабинетов.