Опрос: 58% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным

Больше половины россиянок мечтают о романе с пожарным, говорят результаты опроса сервиса онлайн-знакомств Mamba. Исследование провели ко Дню пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля. Результаты есть у «Афиши Daily».
Оказалось, что мужчины, чья работа связана с опасностью, чаще вызывают у россиянок уважение и интерес. 46% девушек говорят, что такие профессии им нравятся, а еще 8% и вовсе уверены, что это именно их типаж. При этом для трети женщин профессия не является главным фактором — важнее сам человек и его поведение.
Пожарные ассоциируются прежде всего с ответственностью (51%), смелостью (41%), силой характера (36%) и умением сохранять спокойствие (33%). При этом образ складывается не вокруг риска, а вокруг уверенности и собранности.
46% женщин считают профессию пожарного привлекательной, а еще 11% называют пожарного одним из самых сильных мужских образов. В пожарных ценят внутренний стержень (46%), хладнокровие в критических ситуациях (39%) и физическую форму (36%). Почти треть признается, что рядом с таким мужчиной легко почувствовать себя «как за каменной стеной».
58% россиянок признаются, что хотя бы раз мечтали о романе с пожарным. При этом профессия не заменяет личность. 39% женщин, скорее, гордились бы партнером-пожарным, потому что такая работа вызывает уважение, еще 30% говорят, что им было бы приятно быть рядом с мужчиной такой профессии.
Пожарная форма сама по себе тоже работает. 23% россиянок говорят, что она вызывает романтические фантазии, а для 46% — усиливает уважение к профессии и просто делает мужчину заметнее.
В дейтинге это считывается так же быстро. Если в анкете указано, что мужчина — пожарный, почти 60% россиянок скорее обратят внимание на такой профиль. При этом решение все равно принимается не вслепую: важны фото, описание и общее впечатление. Но почти каждая пятая готова не раздумывать долго и сразу попробовать познакомиться.
Ежегодно популярностью в мире пользуется календарь с австралийскими пожарными. Вырученные от продаж средства направляют на благотворительные цели: защиту животных, поддержку детских больниц, служб психологической помощи, для экстренных служб. 21% россиянок рассказали, что готовы купить такой выпуск, а вот 34% вместо него предпочли бы сразу «ссылку» на огнеборцев в соцсетях, чтобы с ними познакомиться.