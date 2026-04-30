Chanel представила «голые» сандалии из круизной коллекции 2026/2027

Модный дом Chanel представил «полубосую» обувь на показе круизной коллекции-2027 в Биаррице. Об этом пишет The Cut.
На нескольких моделях были сандалии, у которых отсутствовала большая часть основы. «Если вы когда-нибудь мечтали пройтись по Орчард-стрит с собаками и почувствовать, как хрустят ступни от невыносимой нью-йоркской грязи и мусора, то эта обувь для вас», — пишет The Cut.
На подиуме такие босоножки сочетались с юбками в стиле «русалка», расшитыми блестками. На моделях были заколки для волос в виде ракушек. Коллекцию представил креативный директор дома Матье Блази.
Недавно Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel. Ранее эти духи представлял актер Гаспар Ульель, который погиб в 2022 году. После него — Тимоте Шаламе.