В Москве открылся сезон фонтанов

Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году
В Москве возобновили прокат самокатов и велосипедов
В Москве выставили на торги этаж в усадьбе внучки купца Саввы Морозова
Финн Вулфхард анонсировал новый альбом «Fire from the Hip» и представил первый сингл
Chanel представила «голые» сандалии из круизной коллекции 2026/2027
Опрос: 58% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным
Вышел тизер-трейлер фильма по Resident Evil
В Москве открылась театральная мастерская для подопечных благотворительных фондов
Барри Кеоган опроверг слухи об измене Сабрине Карпентер и раскритиковал травлю в сети
К Дню Победы на Киностудии Горького проведут бесплатные экскурсии, мастер-класс и кинопоказ
Житель Подмосковья сломал гортань, чихнув «внутрь себя»
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить шашлык
Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2027 году
В «Яндекс Переводчике» теперь есть хакасский язык
Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»
Показываем эксклюзивный фрагмент «Вверх по волшебному дереву» ― киносказки с Эндрю Гарфилдом
Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах
Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня
Гендиректора «Эксмо» отпустили из СК без повестки
Джаред Лето опубликовал тикток под ремикс кавказской песни
Моника Барбаро и Каллум Тернер в первом трейлере ромкома «Только на одну ночь»
Байопик «Майкл» получит продолжение
Режим «картинка в картинке» в приложении YouTube стал бесплатным для всех пользователей
Россияне назвали лучшие книги с «весенним» настроением
Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году
Стивен Фрай подал в суд на организаторов технологической конференции, на которой он упал со сцены
Стивен Спилберг спродюсирует лайв-экшн-сериал о привидении Каспере
Энтони Хопкинс и Кэтрин Зета-Джонс появились на первых кадрах из фильма «Визит к дедушке»

В Москве открылся сезон фонтанов

Фото: mos.ru

В Москве стартовал традиционный сезон фонтанов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что подготовка к запуску велась на протяжении всего апреля. По словам Собянина, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлические системы, а также очистили чаши фонтанов и наполнили их водой.

Сегодня в Москве работают сотни фонтанов различных типов: сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. В этом году к ним добавился новый объект в «Лужниках».

Фонтан расположен на центральной площади комплекса и занимает около 3500 квадратных метров. Его особенностью стал эффект бесконечной водной поверхности, создаваемый за счет переливающейся через края воды.

Помимо этого, в городе продолжают улучшать существующие объекты. В 2025 году был модернизирован главный фонтан в парке «Сокольники», приведен в порядок комплекс «Музыка славы» в Кузьминках и восстановлен сухой фонтан в парке «Дубрава».

