В Москве открылся сезон фонтанов

В Москве стартовал традиционный сезон фонтанов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что подготовка к запуску велась на протяжении всего апреля. По словам Собянина, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлические системы, а также очистили чаши фонтанов и наполнили их водой.
Сегодня в Москве работают сотни фонтанов различных типов: сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. В этом году к ним добавился новый объект в «Лужниках».
Фонтан расположен на центральной площади комплекса и занимает около 3500 квадратных метров. Его особенностью стал эффект бесконечной водной поверхности, создаваемый за счет переливающейся через края воды.
Помимо этого, в городе продолжают улучшать существующие объекты. В 2025 году был модернизирован главный фонтан в парке «Сокольники», приведен в порядок комплекс «Музыка славы» в Кузьминках и восстановлен сухой фонтан в парке «Дубрава».