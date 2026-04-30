Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Johnny Utah Productions

Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году. Об этом пишет Deadline.

Действие развернется через 25 лет после событий оригинальной картины. В центре истории — команда грабителей, связанная с бандой «бывших президентов».

Сценарий пишет Дэйв Калштейн, работавший над «Базой Куантико». Студия AMC планирует начать съемки первого сезона в Австралии в конце этого года.

Фильм «На гребне волны» вышел в 1991 году по сценарию У.Питера Илиффа. Он рассказал о начинающем агенте ФБР, который внедряется в банду «бывших президенты» — группу серферов из Калифорнии, грабящих банки в масках экс-лидеров США.

В 2015 году у картины появился ремейк от режиссера Эриксона Кора. В нем снялись Эдгар Рамирес, Люк Брейси, Тереза Палмер, Делрой Линдо и Рей Уинстон. Продюсерами выступили Косов и Джонсон.

Расскажите друзьям