Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году. Об этом пишет Deadline.



Действие развернется через 25 лет после событий оригинальной картины. В центре истории — команда грабителей, связанная с бандой «бывших президентов».



Сценарий пишет Дэйв Калштейн, работавший над «Базой Куантико». Студия AMC планирует начать съемки первого сезона в Австралии в конце этого года.



Фильм «На гребне волны» вышел в 1991 году по сценарию У.Питера Илиффа. Он рассказал о начинающем агенте ФБР, который внедряется в банду «бывших президенты» — группу серферов из Калифорнии, грабящих банки в масках экс-лидеров США.