К Дню Победы на Киностудии Горького проведут бесплатные экскурсии, мастер-класс и кинопоказ

Отмечается, что первоначально главную героиню должна была сыграть жена режиссера — Нина Меньшикова, но в итоге роль досталась студентке ВГИКа Ларисе Лужиной. А Клара Лучко согласилась на небольшую роль хирурга, после того как Ростоцкий случайно встретил ее в больничном коридоре в белом халате. Перед показом хранитель фондов Киностудии Горького, киновед Алексей Тремасов расскажет эти и другие интересные истории, связанные с созданием фильма. Посетители узнают, как Лариса Лужина справлялась с первой большой ролью в кино и почему Вячеслав Тихонов согласился сам спеть песню «Сердце, молчи».