В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить шашлык

Афиша Daily
1 мин на чтение

При наличии хороших углей шашлык нужно жарить 15–20 минут, сообщили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре. Там отметили, что непрожаренное мясо может быть причиной кишечных инфекций.

Для проверки готовности специалисты посоветовали сделать аккуратные надрезы и проткнуть их зубочисткой или ножом. Если из мяса выделяется прозрачный сок ― шашлык хорошо прожарился, а если сок розоватый ― мясо пока не готово.

В Роспотребнадзоре напомнили и о правилах гигиены: мыть руки перед едой и тщательно промывать овощи и зелень перед их употреблением в пищу.

При покупке мяса нужно изучить состав и дату фасовки. Маринадов с резким запахом и сомнительным внешним видом стоит избегать.

Если после отдыха остался готовый шашлык, его следует нарезать, упаковать в герметичную тару и убрать в холодильник. Там его можно хранить до 36 часов.

