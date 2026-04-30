В «Яндекс Переводчике» теперь есть хакасский язык

«Яндекс Переводчик» начал поддерживать хакасский язык. Теперь пользователи могут переводить тексты с хакасского на более чем сто других языков и обратно, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании. Эта функция доступна на сайте и в приложении «Переводчика», а также прямо в тематическом блоке перевода в «Поиске».
С помощью перевода можно изучать национальный язык, читать тексты на нем и знакомиться с культурным наследием. Для запуска хакасского языка в «Переводчике» использовались данные, собранные Хакасским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ).
«Яндекс» развивает проект по сохранению языков народов РФ с 2023 года — совместно с Домом народов России и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Сейчас, помимо хакасского, пользователи могут выбрать татарский, башкирский, марийский, горномарийский, удмуртский, чувашский, якутский, тувинский, осетинский, коми, эрзянский, мокшанский, бурятский, мансийский, абазинский, ногайский, карачаево-балкарский и кабардино-черкесский. Недавно в «Переводчике» появился чеченский язык.
При этом компания продолжает расширять поддержку новых языков и совершенствует качество перевода с использованием нейросетевых технологий. Также компания совершенствует технологию распознавания и синтеза речи. Например, для татарского, марийского, чувашского, башкирского и удмуртского языков доступны голосовой ввод и озвучка. Пользователи могут послушать произношение слова или ввести запрос голосом, если нет возможности печатать текст.
Сотрудники также работают над сохранением архивных документов разных регионов. Например, пользователи уже могут найти документы из Национального архива Хакасии в «Поиске по архивам».