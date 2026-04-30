Мэрил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»

В ответ студия действительно увеличила ее оплату в два раза. После этого обладательница трех премий «Оскар» согласилась вновь сыграть Миранду Пристли. Стрип также сообщила, что едва не ушла из кино, но благодаря успеху первой части фильма осознала, что пора перестать соглашаться на все подряд и начать диктовать индустрии свои условия.