Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах

В Нижегородской области врачам рекомендовали не использовать эмодзи при оформлении медицинской документации, утверждает издание «Стационар-Пресс» со ссылкой на письмо регионального минздрава, которое было направлено в подведомственные учреждения.
«Посмотрели список эмодзи и поняли, откуда ноги растут. Это типичные символы, которые использует СhatGPT, то есть кто-то из докторов формулирует тексты протоколов и заключений с помощью нейросетей. Ничего плохого в этом нет, если ИИ-алгоритмы берут на себя рутину, а врач контролирует результат», — рассказал главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Эмодзи стали чаще встречаться в электронных документах, которые нижегородцы получают на «Госуслугах» после визита к врачу, отмечает издание. Редакция также провела экспресс-опрос. Согласно его результатам, около 20% медиков в области регулярно используют ИИ для заполнения документации в поликлиниках и больницах. 30% хотели бы это делать, но не умеют.
Алексей Никонов отметил, что ИИ может ошибиться в дозировке препаратов и терминах. «Использовать его как черновик — отлично, как автора финального текста — опасно», — добавил он.