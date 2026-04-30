Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня

Кинокомпания «Red Carpet Studio» представила трейлер комедии «Дени и Мэни. В кино!» о лабрадоре Дэни и коте-сфинксе Мэни, которые сейчас популярны в соцсетях. В прокат фильм выйдет 4 июня.
В центре сюжета — история дружбы, которой предстоит пройти серьезное испытание. Когда Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые расстаются. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь.
Вместе с лабрадором Дени и сфинксом Мэни в фильме также снялись звезды российского кино: Степан Девонин («Батя 2. Дед») и Ольга Веникова («Два холма»). В эпизодах появятся Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы») шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев («Телохранители»), а также фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном катании Евгения Медведева.
Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Режиссерами и продюсерами проекта стали Антон Калинкин, Руслан Князев и Джаник Файзиев.
Фильм создан без использования компьютерной графики и искусственного интеллекта. Его продолжительность — 70 минут, возрастное ограничение — 6+.