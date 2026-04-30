Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня

Польский стример собрал более 5 млрд рублей на помощь детям с раком ― и побил рекорд Гиннесса
Мэрил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»
Показываем эксклюзивный фрагмент «Вверх по волшебному дереву» ― киносказки с Эндрю Гарфилдом
Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах
Гендиректора «Эксмо» отпустили из СК без повестки
Джаред Лето опубликовал тикток под ремикс кавказской песни
Моника Барбаро и Каллум Тернер в первом трейлере ромкома «Только на одну ночь»
Байопик «Майкл» получит продолжение
Режим «картинка в картинке» в приложении YouTube стал бесплатным для всех пользователей
Россияне назвали лучшие книги с «весенним» настроением
Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году
Стивен Фрай подал в суд на организаторов технологической конференции, на которой он упал со сцены
Стивен Спилберг спродюсирует лайв-экшн-сериал о привидении Каспере
Энтони Хопкинс и Кэтрин Зета-Джонс появились на первых кадрах из фильма «Визит к дедушке»
В кафе музея «Гараж» появились блюда, навеянные фильмами «Амели» и «Здесь был Юра»
Оуэн Купер из «Переходного возраста» и Тесса Томпсон снимутся в психологическом триллере «Foxfinder»
Соавтор сценария «Криминального чтива» экранизирует поэму «Потерянный рай» с помощью ИИ
«Сироткин», «Порез на собаке» и «Хадн дадн» выступят на фестивале Motherland
Около 200 собак сгорели в пожаре в Нижнем Новгороде
Курентзис, лекции и опера на лестнице: в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Человек Альфа»
Фонд борьбы с лейкемией провел благотворительный вечер при поддержке «Афиши Daily»
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв появится в экранизации реальной истории о проклятом портрете
Колин Ферт и Айла Фишер сыграют в дебютной полнометражке Лорны Такер
«Пепе шнейне», «Филяй-филяй» и «Дрысясися»: аналитики назвали самые популярные мемы в РФ
Кофейни вместо ресторанов: куда россияне предпочитают ходить на первые свидания
Фильм Софии Копполы о дизайнере Марке Джейкобсе выйдет в России 25 июня
В Китае набирают популярность курицы-питомцы: их наряжают и берут на прогулку
«Ночлежка»: бездомные женщины чаще всего не обращаются за помощью из‑за стигмы и страха публичности

Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня

Фото: пресс-материалы

Кинокомпания «Red Carpet Studio» представила трейлер комедии «Дени и Мэни. В кино!» о лабрадоре Дэни и коте-сфинксе Мэни, которые сейчас популярны в соцсетях. В прокат фильм выйдет 4 июня. 

В центре сюжета — история дружбы, которой предстоит пройти серьезное испытание. Когда Дени получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэни, привыкшие всегда быть вместе, впервые расстаются. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дени постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой, и именно Дени помогает ему заново поверить в любовь.

Видео:«Red Carpet Studio»

Вместе с лабрадором Дени и сфинксом Мэни в фильме также снялись звезды российского кино: Степан Девонин («Батя 2. Дед») и Ольга Веникова («Два холма»). В эпизодах появятся Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы») шоумен и телеведущий Дмитрий Хрусталев («Телохранители»), а также фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном катании Евгения Медведева.

Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Режиссерами и продюсерами проекта стали Антон Калинкин, Руслан Князев и Джаник Файзиев.

Фильм создан без использования компьютерной графики и искусственного интеллекта. Его продолжительность — 70 минут, возрастное ограничение — 6+.

