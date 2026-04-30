Моника Барбаро и Каллум Тернер в первом трейлере ромкома «Только на одну ночь»

Universal Pictures представила дебютный трейлер фильма «Только на одну ночь». Премьера состоится 7 августа.
По сюжету двое незнакомцев пытаются найти себе партнера, с которым могут переспать в единственную ночь в году, когда добрачный секс разрешен законом. Главные роли в ромкоме исполнили Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный») и Каллум Тернер («Фантастические твари», «Война и мир»).
В картине также снялись Майя Хоук («Очень странные дела»), Джулия Фокс («Неограненные алмазы»), певица King Princess, Зиве («Дикинсон»), Эсте Хаим («Лакричная пицца»), Джей Эллис («Топ Ган: Мэверик») и другие.
Режиссером проекта выступит Уилл Глак («Отличница легкого поведения», «Секс по дружбе»). О съемках ленты стало известно летом 2025 года.