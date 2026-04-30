Моника Барбаро и Каллум Тернер в первом трейлере ромкома «Только на одну ночь»

Польский стример собрал более 5 млрд рублей на помощь детям с раком ― и побил рекорд Гиннесса
Байопик «Майкл» получит продолжение
Режим «картинка в картинке» в приложении YouTube стал бесплатным для всех пользователей
Россияне назвали лучшие книги с «весенним» настроением
Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году
Стивен Фрай подал в суд на организаторов технологической конференции, на которой он упал со сцены
Стивен Спилберг спродюсирует лайв-экшн-сериал о привидении Каспере
Энтони Хопкинс и Кэтрин Зета-Джонс появились на первых кадрах из фильма «Визит к дедушке»
В кафе музея «Гараж» появились блюда, вдохновленные фильмами «Амели» и «Здесь был Юра»
Оуэн Купер из «Переходного возраста» и Тесса Томпсон снимутся в психологическом триллере «Foxfinder»
Соавтор сценария «Криминального чтива» экранизирует поэму «Потерянный рай» с помощью ИИ
«Сироткин», «Порез на собаке» и «Хадн дадн» выступят на фестивале Motherland
Около 200 собак сгорели в пожаре в Нижнем Новгороде
Курентзис, лекции и опера на лестнице: в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Человек Альфа»
Фонд борьбы с лейкемией провел благотворительный вечер при поддержке «Афиши Daily»
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв появится в экранизации реальной истории о проклятом портрете
Колин Ферт и Айла Фишер сыграют в дебютной полнометражке Лорны Такер
«Пепе шнейне», «Филяй-филяй» и «Дрысясися»: аналитики назвали самые популярные мемы в РФ
Кофейни вместо ресторанов: куда россияне предпочитают ходить на первые свидания
Фильм Софии Копполы о дизайнере Марке Джейкобсе выйдет в России 25 июня
В Китае набирают популярность курицы-питомцы: их наряжают и берут на прогулку
«Ночлежка»: бездомные женщины чаще всего не обращаются за помощью из‑за стигмы и страха публичности
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела»
«Яндекс Браузер» первым в мире запустил перевод материалов на ясный язык
Тейлор Свифт рассказала, как конфликт с родителями вдохновил ее на хит «Love Story»
Rambler&Co: более половины россиян планируют провести майские праздники на даче
В Москве откроют более 1200 временных пунктов бесплатной вакцинации животных
Синоптик: выпавший в Москве снег растает 1 мая, после чего в город придет 20-градусное тепло

Моника Барбаро и Каллум Тернер в первом трейлере ромкома «Только на одну ночь»

Фото: Universal Pictures

Universal Pictures представила дебютный трейлер фильма «Только на одну ночь». Премьера состоится 7 августа. 

По сюжету двое незнакомцев пытаются найти себе партнера, с которым могут переспать в единственную ночь в году, когда добрачный секс разрешен законом. Главные роли в ромкоме исполнили Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный») и Каллум Тернер («Фантастические твари», «Война и мир»).

Видео:&nbsp;Universal Pictures

В картине также снялись Майя Хоук («Очень странные дела»), Джулия Фокс («Неограненные алмазы»), певица King Princess, Зиве («Дикинсон»), Эсте Хаим («Лакричная пицца»), Джей Эллис («Топ Ган: Мэверик») и другие. 

Режиссером проекта выступит Уилл Глак («Отличница легкого поведения», «Секс по дружбе»). О съемках ленты стало известно летом 2025 года.

