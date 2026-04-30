Байопик «Майкл» получит продолжение

У байопика о Майкле Джексоне «Майкл» будет сиквел. Режиссер Антуан Фукуа начнет снимать его в этом или в следующем году, в зависимости от занятости.
Картина станет продолжением первой части и расскажет дальнейшую историю жизни короля поп-музыки. Других подробностей пока нет.
В актерский состав ленты также вошли Колман Доминго («Синг-Синг»), Ниа Лонг («Лов Джоунс»), Майлс Теллер («Одержимость») и Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»). Сценарий к ленте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.