Режим «картинка в картинке» в приложении YouTube стал бесплатным для всех пользователей

YouTube сделает режим «картинка в картинке» доступным для всех пользователей. Об этом говорится на сайте Google.



С помощью этой функции можно свернуть приложение YouTube и продолжить просмотр видео, открыв другие сервисы на телефоне. Ранее режим был доступен только тем, кто оплатил подписку.



Обновление станет доступно всем пользователям в ближайшие месяцы. Фоновое воспроизведение с выключенным экраном останется только по подписке Premium.



Недавно стало известно, что YouTube продолжает тестировать личные сообщения — на этот раз к функции получили доступ пользователи 31 европейской страны. Платформа уже запускала личные сообщения в 2017 году, но спустя 2 года закрыла проект.